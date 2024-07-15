Новинка имеет элегантный дизайн и небольшой вес.

Компания Mechrevo выпускает доступную модель игровой мыши с элегантным дизайном, небольшим весом и несколькими вариантами подключения, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Игровая мышь Mechrevo Yao M510 выполнена в белом цветовом оформлении и имеет плавные линии, обеспечивая удобный захват как для правшей, так и левшей. Новинка оснащается сенсором профессионального уровня, поддерживающим разрешение до 4800 DPI, что весьма неплохо для бюджетной модели. Кроме того, имеется возможность регулировки чувствительности, начиная от 800 DPI, позволяя использовать устройство для различных задач.

Новинка имеет три варианта подключения, в том числе при помощи Bluetooth, USB-кабеля или беспроводного соединения 2.4 ГГц при помощи USB-приёмника, которые хранится внутри съёмной верхней крышки устройства, благодаря чему пользователь получает возможность легко подсоединять мышь к настольному ПК, планшету или ноутбуку.

Питает устройство литиевая батарея ёмкостью 500 мА·ч, которая, как заявляет производитель, обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки, но точных данных об автономности не приводится. Размеры новинки составляют 125.0x63.5x40.5 мм, а вес с USB-приёмником достигает 80 г.

Стоимость игровой мыши Mechrevo Yao M510 на сайте JD.com составляет всего 69 юаней (10 долларов), что может вызвать интерес со стороны обычных геймеров, которые находятся в поисках доступной модели с широким набором функций.