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Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
Информатор предоставил подробные данные о новинке.

Официальной информацией о предстоящем доступном смартфоне POCO M6+ 5G производитель пока не делится, но данные о характеристиках, внешнем виде и стоимости новинки всё же появились в сети Интернет благодаря информатору Sudhanshu, сообщает сайт 91mobiles.

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Утверждается, что смартфон POCO M6+ 5G получит чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6.79-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 108 Мп, расположенную на задней панели и дополненную 2-Мп датчиком, и селфи-камеру на 13 Мп.

Ранее новая модель была замечена в базе данных Geekbench с разогнанной модификацией чипа Snapdragon 4 Gen 2 AE, достигающей максимальной частоты 2.3 ГГц, и 6 ГБ оперативной памяти.

Внешне новинка похожа на модель POCO M6, но имеет более выраженный модуль светодиодной вспышки. Устройство имеет плоскую панель, тонкие боковые рамки вокруг дисплея с выделяющимся снизу «подбородком», а также клавиши регулировки громкости и питания на правой грани. Смартфон будет поставляться в трёх цветовых оформлениях — чёрном, фиолетовом и серебристом.

Источник фото: 91mobiles

Питать устройство будет аккумуляторная батарея на 5030 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 33 Вт. Помимо этого, новинка обзаведётся корпусом со степенью защиты IP53, двумя сим-картами, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом и хранилищем UFS 2.2. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 14 с оболочкой HyperOS.

Стоимость базового варианта POCO M6+ 5G, оснащённого 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ, составит 13 999 рупий (168 долларов), а за версию с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ просят 14 999 рупий (180 долларов). Кроме того, покупатели смогут рассчитывать на скидку в 1000 рупий (12 долларов).

#poco m6+ 5g
Источник: 91mobiles.com
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