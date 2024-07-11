Компания идёт в ногу со временем.

Гонка в области технологий искусственного интеллекта заставляет производителей постоянно выпускать свежие продукты с поддержкой новых ИИ-функций, чтобы успешно противостоять своим конкурентам, но бренд Nubia, принадлежащий ZTE, решил обновить свою прошлогоднюю модель, оснастив её разогнанным чипом и расширенными возможностями искусственного интеллекта, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Выпущенный в декабре прошлого года топовый смартфон Nubia Z60 Ultra, на тот момент оснащённый производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, вернётся 23 июля текущего года с разогнанной версией чипа, получившей название Snapdragon 8 Gen 3 AC (Accelerated Edition) и более высокие тактовые частоты — для процессорного ядра Cortex-X4 и графического процессора Adreno 750 прирост составит 100 МГц, что позволит им функционировать на частотах до 3.4 и 1 ГГц соответственно.

Как заявляет производитель, Nubia Z60 Ultra, оснащённый технологиями искусственного интеллекта, станет самой мощной Ultra-моделью на рынке. Отмечается, что Samsung Galaxy S24 Ultra, вышедший в начале текущего года, также имеет разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 3, поэтому исход противостояния Ultra-модификаций от двух разных компаний пока не ясен.

Тема искусственного интеллекта продолжает набирать популярность, поэтому стремление Nubia получить дополнительный заработок благодаря выпуску обновлённого Nubia Z60 Ultra с ИИ-функциями на волне хайпа вполне объяснимо.