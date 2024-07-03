Дебютировать новинка должна в августе.

Официальный запуск складных смартфонов Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip состоится лишь через несколько недель, но информатор Эван Бласс уже сейчас публикует рендер и данные о технических характеристиках одной из новинок, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Благодаря опубликованному изображению видно, что смартфон Xiaomi Mix Fold 4 получит прямоугольный модуль камеры, приподнятый над корпусом и включающий в себя четыре датчика, светодиодную вспышку и логотип «Leica», а также заднюю панель из искусственной кожи.

Дизайн новинки выглядит более премиально по сравнению с моделью предшествующего поколения. Кроме того, устройство должно быть тоньше 10 мм и получить водонепроницаемый корпус по стандарту IPX8. Отмечается, что представленное изображение может не отражать финальный дизайн, так как на нём можно заметить надпись «рабочий продукт».

Как утверждает информатор, Xiaomi Mix Fold 4 обзаведётся SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – это позволит ему конкурировать с другими складными моделями, оснащёнными аналогичным чипсетом, в том числе Honor Magic V3 и Vivo X Fold 3 Pro. Помимо этого, новинка будет оснащена 50-Мп основной камерой с объективом Leica Summilux. Ёмкость аккумуляторной батареи устройства, которая получит поддержку беспроводной зарядки, должна превысить 5000 мА·ч.

Ранее стало известно, что, помимо основного модуля камеры на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения и размером сенсора 1/1.55 дюйма, новая модель обзаведётся 12-Мп сверхширокоугольным объективом, телеобъективом OmniVision OV60A с двукратным оптическим зумом и 10-мегапиксельным перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим зумом, а также поддержкой спутниковой связи.

Ожидается, что официальный запуск складных смартфонов Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip состоится в августе текущего года.