Кроме того, модели следующего поколения должны обзавестись чипами серии M4.

Уже через несколько месяцев американская компания Apple должна обновить свой модельный ряд ноутбуков, представив новые лэптопы, оснащённые чипами серии M4 и расширенными возможностями с применением технологий искусственного интеллекта, которые будут доступны по подписке, о чём сообщает Марк Гурман, говорится в публикации издания NotebookCheck.

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Источник фото: Apple

Утверждается, что ноутбуки Apple линеек MacBook Pro и Macbook Air следующего поколения будут оснащены новейшими чипсетами Apple M4, но обновления дизайна для новинок в следующем году ждать не стоит, несмотря на то, что внешний вид MacBook Pro не изменялся с 2021 года, а MacBook Air — с 2022 года. Предполагается, что смена дизайна ноутбуков Apple произойдёт лишь в 2026-2027 годах.

Как отмечает Марк Гурман, оснащение устройств более новыми чипами вряд ли привлечёт достаточное количество покупателей, поэтому Apple оснастит свои будущие модели MacBook Pro и Macbook Air расширенными возможностями, основанными на технологиях искусственного интеллекта, но доступ к ним можно будет получить только при оформлении ежемесячной подписки на сервисе Apple Intelligence. При этом пока нет ясности, какие именно функции будут требовать платы за их использование.

Кроме того, Apple может использовать существующую модель продаж в магазине App Store, чтобы предлагать подписку на сторонние ИИ-сервисы, например, ChatGPT.

В настоящий момент единственным устройством, оснащённым чипом Apple M4, является планшет iPad Pro 2024 года выпуска, известный также как iPad Pro M4, но в конце текущего или начале следующего года к нему должны присоединиться ноутбуки MacBook Pro и Macbook Air следующего поколения.