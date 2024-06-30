Новинки могут дебютировать в ближайшее время.

Уже совсем скоро в ряде стран может состояться запуск двух новых моделей смартфонов, получивших название Meizu Note 21 и Note 21 Pro — новинки были замечены ещё месяц назад, а сейчас прошли сертификацию FCC, раскрыв ряд своих характеристик, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Meizu Note 21 с модельным номером M411H обзаведётся тремя камерами и светодиодной вспышкой на тыльной стороне, будет функционировать на ОС Android 14 и характеризоваться размерами 167.8x77.4x9.1 мм.

Поддержка стандартов 5G и Wi-Fi 6 для устройства не заявлена, поэтому его владельцам останется довольствоваться максимум 4G и Wi-Fi 5. Также новинка получит ёмкую аккумуляторную батарею на 6000 мА·ч.

Старшая модель, Meizu Note 21 Pro, с модельным номером M412H будет оснащена двумя камерами и светодиодной вспышкой, расположенными на задней стороне. Размеры устройства составляют 168.5x76.6x8.35 мм, что указывает на более элегантный вид смартфона по сравнению со стандартной моделью. Питанием новинку будет обеспечивать аккумулятор на 4950 мА·ч. Остальные характеристики идентичны Meizu Note 21.

Обе модели имеют поддержку NFC, но не поддерживают диапазон LTE FDD B20, что намекает на их отсутствие на европейском рынке. Учитывая, что новинки не обладают поддержкой ряда новых стандартов, можно предположить, что новые модели будут иметь доступные ценники.

Точной информации о доступности Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro в продаже пока не предоставляется, но их появление на сайте сертификации FCC, судя по всему, указывает на их скорый дебют.