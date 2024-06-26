Кроме того, Realme GT 7 Pro обзаведётся чипом Snapdragon 8 Gen 4.

В текущем году китайская компания Realme собирается выпустить целый ряд новых смартфонов — в июле ожидается запуск Realme GT 6 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, после чего внимание переместится на Realme 13 Pro, а в конце текущего года на мировом рынке должен дебютировать Realme GT 7 Pro, данными о котором продолжает делиться информатор Digital Chat Station, сообщается в материале издания Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон Realme GT 7 Pro будет снабжён тройным модулем камеры на тыльной стороне с достаточно простой конструкцией. Новинке приписывается наличие перископического телеобъектива с 50-Мп датчиком Sony IMX882 и поддержкой трёхкратного оптического зума.

Кроме того, устройство должно быть оснащено флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, микроизогнутой OLED-панелью с разрешением 1.5K, пылевлагозащищённым корпусом, выполненным с учётом стандарта IP69, и аккумуляторной батареей, отличающейся большой ёмкостью. Также новинка первой из всех моделей смартфонов Realme может обзавестись одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Ранее стало известно, что смартфон Realme GT 7 Pro может быть снабжён 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 1 ТБ.