У компании осталось не так уж и много времени.

Южнокорейская компания Samsung столкнулась с большими трудностями при подготовке к массовому производству своих чипов нового поколения Exynos 2500, предназначенных для флагманских моделей смартфонов Galaxy S25. И всё же не отказывается от их выпуска, пытаясь решить возникшие проблемы, что следует из отчёта издания ZDNet Korea, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: PhoneArena

Сообщается, что при производстве кристаллов для Exynos 2500 компании Samsung пока не удаётся свести уровень брака к минимально допустимым значениям — на текущем этапе только 20% кристаллов готовы к использованию, поэтому до показателя в 60%, необходимого для запуска продукта в серию, ещё далеко.

Данная ситуация приводит к резонным сомнениям относительно того, будет ли Samsung оснащать свои предстоящие флагманские смартфоны чипсетами Exynos 2500 — по мнению аналитика Минг-Чи Куо, в случае сохранения проблем южнокорейской компании придётся воспользоваться услугами Qualcomm, снабдив новинки чипами Snapdragon 8 Gen 4.

При производстве чипа Exynos 2500, получившего кодовое имя «Solomon», компания Samsung полагается на второе поколение своего 3-нм технологического процесса (SF3) и технологию Gate-All-Around (GAA), что должно повысить энергоэффективность и скорость обработки данных.

В данный проект южнокорейский производитель вкладывает немалые силы и средства, поэтому отказ от выпуска чипа Exynos 2500 может ухудшить положение компании на рынке полупроводников и ударить по её финансовым показателям.

При этом у Samsung осталось всего несколько месяцев до выпуска чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует в октябре и в случае неблагоприятного для компании исхода может стать единственным чипом для серии Galaxy S25.

Отмечается, что потребителям такой исход может сыграть на руку, так как топовые чипсеты Qualcomm в целом оказываются быстрее чипов Samsung. С другой стороны, это может негативно повлиять на цены новых устройств.