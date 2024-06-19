Кроме того, Motorola Moto G85 появился на сайте сертификации 3C.

Уже совсем скоро ассортимент компании Motorola должен пополниться новой моделью смартфона Moto G85, которая недавно показывалась на рендерах и сайте TENAA, а сегодня была замечена в базе данных 3C и в одном из магазинов, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: X/MysteryLupin

На китайском сайте сертификации 3C смартфон Motorola Moto G85 был указан с модельным номером XT2427-4, что соответствует версии, предназначенной для китайского рынка и имеющей название S50 Neo. Глобальный вариант имеет модельные номера XT2427-2 и XT2427-3.

Согласно сертификации, Motorola Moto G85 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что является улучшением по сравнению с 30-Вт зарядкой у модели предшествующего поколения, Moto G84. Зарядное устройство новинки, имеющее модельный номер MC-338, в процессе тестирования поддерживало режимы работы с показателями мощности 15 Вт, 27 Вт, 30 Вт и 33 Вт.

Кроме того, смартфон Motorola Moto G85 появился в ассортименте одного из европейских ритейлеров — за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ просят 349 евро. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — Gray, Surf и Olive.

Ранее стало известно, что устройство будет оснащено изогнутым дисплеем, модулями камер на 50 Мп и 8 Мп на задней панели, а также 32-Мп сенсором на передней. Кроме того, новинка должна получить аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, что следует из базы данных TENAA. Также смартфону приписывают наличие чипсета Snapdragon 4 Gen 3 от Qualcomm и 6.6-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+. Глобальный запуск Motorola Moto G85 должен состояться в ближайшем будущем.