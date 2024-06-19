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Стала известна цена смартфона Motorola Moto G85 в одном из европейских магазинов
Кроме того, Motorola Moto G85 появился на сайте сертификации 3C.

Уже совсем скоро ассортимент компании Motorola должен пополниться новой моделью смартфона Moto G85, которая недавно показывалась на рендерах и сайте TENAA, а сегодня была замечена в базе данных 3C и в одном из магазинов, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: X/MysteryLupin

На китайском сайте сертификации 3C смартфон Motorola Moto G85 был указан с модельным номером XT2427-4, что соответствует версии, предназначенной для китайского рынка и имеющей название S50 Neo. Глобальный вариант имеет модельные номера XT2427-2 и XT2427-3.

Согласно сертификации, Motorola Moto G85 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что является улучшением по сравнению с 30-Вт зарядкой у модели предшествующего поколения, Moto G84. Зарядное устройство новинки, имеющее модельный номер MC-338, в процессе тестирования поддерживало режимы работы с показателями мощности 15 Вт, 27 Вт, 30 Вт и 33 Вт.

Кроме того, смартфон Motorola Moto G85 появился в ассортименте одного из европейских ритейлеров — за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ просят 349 евро. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — Gray, Surf и Olive.

Ранее стало известно, что устройство будет оснащено изогнутым дисплеем, модулями камер на 50 Мп и 8 Мп на задней панели, а также 32-Мп сенсором на передней. Кроме того, новинка должна получить аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, что следует из базы данных TENAA. Также смартфону приписывают наличие чипсета Snapdragon 4 Gen 3 от Qualcomm и 6.6-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+. Глобальный запуск Motorola Moto G85 должен состояться в ближайшем будущем.

#motorola moto g85
Источник: gizmochina.com
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Смартфон Moto G85 замечен с восьмиядерный процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц
Motorola Moto G85 получит ещё не вышедший чип Qualcomm и улучшенную систему камер
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