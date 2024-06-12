Новинка имеет 12 ГБ оперативной памяти.

Уже завтра должен состояться запуск модели смартфона Honor со складным экраном, Magic V Flip — производитель уже поделился некоторыми подробностями о технических характеристиках устройства, но не предоставил данных, каким именно чипсетом он оснащается, поэтому появление новинки в базе данных Geekbench оказалось весьма кстати, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Android Headlines

Смартфон Honor Magic V Flip, появившийся на сайте Geekbench, имеет чип с кодовым именем SM8475, оснащённый 4 ядрами с тактовой частотой 1.8 ГГц, тремя ядрами с частотой 2.5 ГГц и одним ядром с частотой 3.0 ГГц, что указывает на чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Кроме того, представленный экземпляр получил 12 Гб оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14. В одноядерном тесте устройство смогло набрать 1732 балла, а в многоядерном — 4431 очко.

Источник фото: Gizmochina/Geekbench

Ранее стало известно, что Honor Magic V Flip должен быть оснащён 4-дюймовым внешним дисплеем и внутренним складным экраном с разрешением 1.5K, двойной камерой с 50-Мп основным модулем с оптической стабилизацией изображения, а также аккумулятором ёмкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Новинка будет представлена в трёх цветовых оформлениях — белом (Camellia White), чёрном (Iris Black) и розовом (Champagne Pink).

Производитель подтвердил, что смартфон будет снабжён 12 Гб оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Запуск новинки состоится 13 июня.