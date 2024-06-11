Дебют новинки состоится 20 июня.

До официального запуска новой модели смартфона Realme GT 6 осталось всего несколько дней, поэтому производитель старается заинтересовать этим событием как можно большее количество потенциальных покупателей — в социальной сети X китайская компания развернула рекламную акцию, призванную рассказать о достоинствах новинки, попутно проливая свет на некоторые характеристики устройства, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Как следует из рекламных материалов, смартфон Realme GT 6 действительно получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который, как заявляет производитель, благодаря специальной функции «Geek Power Tuning», обеспечивающей контроль колебаний тактовых частот CPU и GPU в определённых пределах с целью предотвращения перегрева устройства и повышения производительности в играх, станет «первым в мире настраиваемым чипом».

Кроме того, производитель отмечает, что новинка будет снабжена самой большой в мире системой охлаждения Dual VC площадью 10014 мм² и самым ярким дисплеем среди всех конкурирующих моделей, представленных на рынке, прилагая таблицу, благодаря которой можно понять, что Realme GT 6 обзаведётся экраном с пиковой яркостью 6000 нит, что значительно больше по сравнению с моделями серий iPhone 15, Galaxy S24, а также Xiaomi 14 и Vivo X100 Pro.

Источник фото: X/Realme

Помимо этого, устройство получит тройную камеру с основным 50-мегапиксельным модулем с оптической стабилизацией изображения и будет представлено в тех же цветовых оформлениях, что и GT 6T, то есть в серебряном и зелёном оттенках.

Также была подтверждена дата запуска Realme GT 6 — дебют новой модели состоится 20 июня текущего года.