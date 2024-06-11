Обновления для устройств Apple должны стать широко доступны осенью текущего года.

Компания Apple выпустила предварительные версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, которые получили целый ряд новых возможностей и улучшений, а также уже доступны для разработчиков, сообщается в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Business Standard/Apple

Одним из основных нововведений для iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia стала поддержка Apple Intelligence, внедряющая различные функции с применением технологий искусственного интеллекта, такие как генерация изображений и текста, выполнение ряда задач и объединение информации из разных источников. Кроме того, эти функции может выполнять Siri при помощи голосовых или текстовых команд.

При этом ИИ-функции будут доступны только для обладателей iPhone 15 Pro и устройств с чипами серии M.

Кроме того, добавлен обмен информацией по протоколу RCS между мобильными устройствами Apple и смартфонами других производителей, что позволит расширить возможности по сравнению с обычными SMS, а также повысить безопасность.

Также благодаря обновлению пользователи смогут применить автоматическую функцию сортировки значков на главном экране в соответствии с цветовой гаммой обоев, настроить тёмный режим, добавлять виджеты из сторонних приложений в Центре управления и менять элементы на главном экране, использовать параметры форматирования в приложении «Сообщения», скрывать и блокировать приложения, чтобы их данные не появлялись в других местах системы, используя средства аутентификации для доступа к ним.

Помимо этого, приложение «Фотографии» сможет сортировать изображения по определённым темам, что должно избавить пользователей от необходимости создания альбомов, но при этом сохранится и ручная настройка, а Safari получит возможность обобщения статей, выделения важной информации и создания оглавления при помощи искусственного интеллекта.

Обновление также добавит новое приложение «Пароли», позволяющее хранить коды доступа в одном месте, iPad обзаведётся калькулятором с поддержкой уравнений, графиков и возможностью преобразования единиц измерения, новой панелью вкладок и улучшениями рукописного ввода Apple Pencil, а macOS Sequoia получит расширенные возможности синхронизации Mac и iPhone, а также обновлённое приложение для видеоконференций.

Ожидается, что iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia станут доступны для широкого круга лиц осенью текущего года.