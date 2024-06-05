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Mercedes-Benz отзывает около 15 000 своих электрокаров из-за проблем ПО для управления аккумулятором
Неполадка коснулась целого ряда моделей 2023 года выпуска и новее.

Американское подразделение автопроизводителя Mercedes-Benz объявило о начале процесса отзыва около 15 тысяч своих электрокаров из-за ошибки в программном обеспечении электромобилей, пишет сайт InsideEVs.

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Источник фото: Ars Technica

Сообщается, что выявленная проблема заключается в неверной работе программного обеспечения системы управления аккумуляторной батареей, которая в случае перегрузки диагностическими запросами от других блоков управления электромобиля может активировать процесс размыкания контакторов высоковольтной аккумуляторной батареи, что может привести к потере тяги без соответствующего уведомления водителя.

Хотя после перезапуска электрокара проблема исчезает сама по себе, она может проявиться вновь спустя некоторое время, доставив определённые неприятности водителю или даже приведя к дорожно-транспортному происшествию.

Согласно отчёту Национального управления безопасностью движения на трассах, всего в США данной проблемой было затронуто 14192 электрокара Mercedes-Benz, в число которых входят электромобили 2023 модельного года и новее, в частности Mercedes-AMG EQS, Mercedes-AMG EQE, Mercedes-AMG EQE SUV, Mercedes-Benz EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV, Mercedes-Maybach EQS SUV и другие.

Автопроизводитель разошлёт уведомления владельцам затронутых моделей электрокаров с инструкций по устранению данной проблемы путём посещения дилерского центра, где будет обновлено программное обеспечение электромобиля.

Отмечается, что подобные инциденты у Mercedes-Benz возникали и ранее — например, из-за аналогичной проблемы компании пришлось отозвать некоторое количество своих электромобилей EQS, выпущенных в период с 2021 по 2022 год, в Китае, а в прошлом году ряд моделей электромобилей был отозван из-за неправильной работы ПО системы ESP, а также отключения электрической трансмиссии.

#mercedes-benz
Источник: insideevs.com
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