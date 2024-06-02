Отсутствие функции Instant Hotspot в смартфонах Samsung на Android 15 может стать проблемой.

Возможность использования смартфона в качестве точки доступа для подключения других мобильных устройств к сети Интернет появилась уже достаточно давно, а её реализация Instant Hotspot для новейших Android-устройств позволяет ещё больше упростить процесс подключения, не требуя выполнения дополнительных шагов в виде ввода пароля и других лишних действий, но смартфоны Samsung под управлением операционной системы Android 15 по неизвестной причине могут её лишиться, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: 9to5Google

Сообщается, что предстоящая версия Android 15 позволит без проблем подключать Android-планшеты и хромбуки к смартфону при помощи Instant Hotspot с целью получения доступа к сети Интернет посредством сотовой связи в случае отсутствия Wi-Fi, но устройства Samsung Galaxy такой возможности не получат.

Хотя точной информации, объясняющей ситуацию, пока нет, предполагается, что всё дело в том, что у Samsung есть собственная реализация данной функции, именуемая Auto Hotspot и включённая в состав оболочки Samsung One UI — судя по всему, компания решила отказаться от встроенной в Android 15 функции, чтобы не дублировать имеющиеся возможности для своих смартфонов.

Отмечается, что пока обладатели устройств Samsung будут использовать фирменную функцию Auto Hotspot внутри экосистемы, никаких проблем не возникнет, но стоит им попробовать подключиться к мобильному устройству другого производителя, как их, судя по всему, постигнет неудача. При этом использование более сложного метода подключения, предполагающего ввод пароля, никто не отменял.