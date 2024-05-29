Новая ROG Ally X получит целый ряд улучшений.

Несколько недель назад компания ASUS рассказала о своих намерениях выпустить новейшую портативную игровую консоль, получившую название ROG Ally X, а сегодня в социальной сети X подтвердила дату презентации новинки, а также продемонстрировала не слишком детализированное изображение новой модели, пишет сайт GSMArena.

Представители ASUS сообщили, что они предоставят все подробности о своей новейшей консоли ROG Ally X в ходе специального мероприятия, транслируемого на YouTube и Twitch 2 июня текущего года в 1:30 утра по Тихоокеанскому стандартному времени (11:30 по Московскому времени).

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Кроме того, компания поделилась тизерным изображением, на котором видны очертания нового устройства, скрывающегося в полумраке, по которому пока трудно определить, какие именно детали будут отличать новинку от модели ROG Ally.

Источник фото: X/ROG Global

Ранее стало известно, что портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X будет отличаться от стандартной модели более ёмким аккумулятором на 80 Вт⋅ч, что вдвое превосходит показатели ROG Ally, а также получит поддержку более крупных твердотельных накопителей форм-фактора M.2 2280 вместо 2230, что упростит модернизацию, и новый порт USB Type-C, расширяющий возможности устройства при подключении внешних видеокарт, так как ROG Ally имела собственный порт ROG XG, существенно сужающий список подключаемых видеоадаптеров.

Кроме того, новая модель должна получить улучшенную систему охлаждения и целых 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 вместо 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400 у стандартной версии. Вес устройства также несколько увеличится, достигнув значения в 678 г.

При этом ASUS ROG Ally X унаследует 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080, максимальной яркостью 500 нит и частотой 120 Гц, а также APU Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами Zen 4 и 12 CU RDNA 3.



