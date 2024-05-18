Выпуск комплектующих для новых моделей Apple стартует через несколько недель.

В текущем году корпорация Apple должна обновить свою линейку смартфонов, выпустив новые модели серии iPhone 16 — как заявляет аналитик Росс Янг, в следующем месяце стартует производство дисплеев для новых мобильных устройств компании, пишет сайт MacRumors.

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Источник фото: MacRumors

По данным информатора, наибольший объём производства дисплеев в июне придётся на модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro, после чего панели будут поставлены на заводы, которые приступят к сборке мобильных устройств Apple.

Отмечается, что новинки, в список которых входят модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, должны быть представлены в сентябре текущего года, что соответствует привычному графику Apple.

Ожидается, что новые модели iPhone будут похожи на смартфоны Apple предыдущего поколения, за исключением некоторых отличительных черт — диагональ дисплеев у iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должна увеличиться на 0.2 дюйма по сравнению с соответствующими версиями iPhone 15, достигнув показателей в 6.3 и 6.9 дюйма соответственно. Размеры экранов двух других моделей останутся прежними, то есть iPhone 16 получит 6.1-дюймовый дисплей, а iPhone 16 Plus — 6.7-дюймовый.

Предполагается, что новые модели смартфонов от Apple будут основаны на более производительных чипах и получат обновлённые камеры, беспроводные модули Wi-Fi 7, а также более быстрые 5G для некоторых модификаций. Также новинки будут снабжены новыми функциями, в том числе новой кнопкой «Захват» для съёмки видео и получения фотографий в ландшафтном режиме.