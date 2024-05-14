Перспективный проект по созданию недорогого электрокара производства Tesla был приостановлен на неопределённый срок по решению главы компании Илона Маска, говорится в публикации сайта The Information, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией.
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Источник фото: TechSpot
Сообщается, что почти завершённая программа, которая была призвана запустить электромобиль Tesla Model 2 с ценой около 25 000 долларов США в серийное производство, внезапно была прервана главой корпорации Илоном Маском, который сделал стратегический разворот в сторону другого проекта, в то время как производство дешёвого электрокара было заморожено.
Как отмечают источники, близкие к команде разработчиков Model 2, Маск решил перенаправить усилия инженеров, занятых в проекте, на дальнейшую работу над программой Robotaxi, предполагающей запуск беспилотных автомобилей в качестве такси для ряда рынков по всему миру, в частности, в Китае.
Отмечается, что глава Tesla не подтверждает информацию о том, что проект Model 2 полностью отменён, в связи с чем существует вероятность, что в будущем потенциальные клиенты всё же смогут приобрести сравнительно недорогой электрокар от данного производителя, но когда именно это станет возможным, пока под вопросом.
Отмечается, что смещение приоритетов Tesla с Model 2 на Robotaxi может означать изменение стратегии компании, которая, судя по всему, нацелена на укрепление своих позиций на рынке беспилотных автомобилей.