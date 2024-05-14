Судя по всему, стратегия компании Tesla по выпуску дешёвого электрокара изменилась.

Перспективный проект по созданию недорогого электрокара производства Tesla был приостановлен на неопределённый срок по решению главы компании Илона Маска, говорится в публикации сайта The Information, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией.

реклама

Источник фото: TechSpot

Сообщается, что почти завершённая программа, которая была призвана запустить электромобиль Tesla Model 2 с ценой около 25 000 долларов США в серийное производство, внезапно была прервана главой корпорации Илоном Маском, который сделал стратегический разворот в сторону другого проекта, в то время как производство дешёвого электрокара было заморожено.

Как отмечают источники, близкие к команде разработчиков Model 2, Маск решил перенаправить усилия инженеров, занятых в проекте, на дальнейшую работу над программой Robotaxi, предполагающей запуск беспилотных автомобилей в качестве такси для ряда рынков по всему миру, в частности, в Китае.

Отмечается, что глава Tesla не подтверждает информацию о том, что проект Model 2 полностью отменён, в связи с чем существует вероятность, что в будущем потенциальные клиенты всё же смогут приобрести сравнительно недорогой электрокар от данного производителя, но когда именно это станет возможным, пока под вопросом.

Отмечается, что смещение приоритетов Tesla с Model 2 на Robotaxi может означать изменение стратегии компании, которая, судя по всему, нацелена на укрепление своих позиций на рынке беспилотных автомобилей.