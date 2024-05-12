Компания перестанет выпускать обновления для Windows 10 21H2 уже в следующем месяце.

Следуя графику жизненного цикла своих операционных систем Windows компания Microsoft объявила о полном окончании поддержки корпоративных редакций ОС Windows 10 версии 21H2 менее чем через месяц, пишет сайт Neowin, ссылаясь на официальное сообщение корпорации.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Потребительские редакции Windows 10 21H2 лишились своей поддержки со стороны Microsoft ещё в июне прошлого года, а теперь, как говорится в заявлении компании, очередь дошла и до корпоративных версий, таких как Enterprise, IoT Enterprise, а также Education, которые получат своё последнее обновление безопасности 11 июня текущего года, после чего компания перестанет выпускать свежие пакеты, устраняющие возможные угрозы со стороны злоумышленников и вредоносных программ, что может подвергнуть опасности данные пользователей устаревшей версии ОС.

Чтобы обезопасить свои системы, клиентам Microsoft рекомендуется обновиться до версии Windows 10 22H2, которая ещё некоторое время будет поддерживаться компанией. При этом устройства с Windows 10, имеющие настройки по умолчанию, обновятся до версии 22H2 в автоматическом режиме.

Отмечается, что данное событие не затронет редакции ОС Windows 10 Enterprise и IoT Enterprise LTSC 2021 с долгосрочным обслуживанием, поддержка которых планируется до 12 января 2027 года.

Кроме того, в своём сообщение о прекращении поддержки корпоративных редакций Windows 10 21H2 компания Microsoft напомнила о существовании своей новейшей версии ОС Windows 11, которая пользуется значительно меньшей популярностью среди клиентов корпорации.