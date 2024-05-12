Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
Компания перестанет выпускать обновления для Windows 10 21H2 уже в следующем месяце.

Следуя графику жизненного цикла своих операционных систем Windows компания Microsoft объявила о полном окончании поддержки корпоративных редакций ОС Windows 10 версии 21H2 менее чем через месяц, пишет сайт Neowin, ссылаясь на официальное сообщение корпорации.

реклама

Источник фото: PC World/Microsoft

Потребительские редакции Windows 10 21H2 лишились своей поддержки со стороны Microsoft ещё в июне прошлого года, а теперь, как говорится в заявлении компании, очередь дошла и до корпоративных версий, таких как Enterprise, IoT Enterprise, а также Education, которые получат своё последнее обновление безопасности 11 июня текущего года, после чего компания перестанет выпускать свежие пакеты, устраняющие возможные угрозы со стороны злоумышленников и вредоносных программ, что может подвергнуть опасности данные пользователей устаревшей версии ОС.

Чтобы обезопасить свои системы, клиентам Microsoft рекомендуется обновиться до версии Windows 10 22H2, которая ещё некоторое время будет поддерживаться компанией. При этом устройства с Windows 10, имеющие настройки по умолчанию, обновятся до версии 22H2 в автоматическом режиме.

Отмечается, что данное событие не затронет редакции ОС Windows 10 Enterprise и IoT Enterprise LTSC 2021 с долгосрочным обслуживанием, поддержка которых планируется до 12 января 2027 года.

Кроме того, в своём сообщение о прекращении поддержки корпоративных редакций Windows 10 21H2 компания Microsoft напомнила о существовании своей новейшей версии ОС Windows 11, которая пользуется значительно меньшей популярностью среди клиентов корпорации.

#microsoft #windows 10 21h2
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Microsoft начала тестирование нового меню «Пуск» в Windows 11
Microsoft работает над созданием собственного магазина мобильных игр
Microsoft Word получает усовершенствованный механизм вставки текста, не портящий его форматирование
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
16
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
2
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
2
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
52
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
54
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
8
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
27
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
47
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8

Сейчас обсуждают

шопоголик
17:40
Ты сикнул сейчас
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Красный Полдень
17:37
облизывашся когда писаешь?
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
aleximus777
17:35
Ну вот я пытаюсь щас отбраковать NV2, гоняю туда-сюда файлы. И одно дело, когда работает пара m2 винтов, а другое - когда тот же саташный EVO, который в своем классе популярен. Разница в разы, вообще-...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Добрый день
17:35
Нашёл на чём прогонять, АМД специально и сделала версии с 3D-кэшем, чтобы нивелировать отставание в производительности контроллера памяти.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Легенда
17:34
ахахах ору в голос. озвучка и подача топ.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Максим Соколовский
17:33
Вот ты и есть терпила. Тебя открытым текстом издатели и магазины шлют неизведанными тропами, но ты им за это ещё и приплачиваешь обходными путями. Латентный куколд сто ли?
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Silvium
17:33
Даже если и допустить что технология рабочая и соответствует заявлениям, не поверю что пропустят. На этом не выйдет отмывать бабло, а если и пропустят то укладываться будет примерно 20% технологии из ...
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
Добрый день
17:33
С делителем она работает только на процах от АМД, хотя на Интеле тоже не даёт существенного прироста.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Добрый день
17:32
Именно для этого и был внедрён 3D-кэш, чтобы нивелировать паршивую работу контроллера памяти АМД, поэтому заявление "Наиболее сильно зависит от памяти интел" как-то слабо прозвучало.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
шопоголик
17:30
Самый простой, 1900Х. Брал из-за низкой цены и высокой частоты без разгона. Самое то для игорь. Собираюсь менять на 2920. Но это неточно.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем