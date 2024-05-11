Новая модель получит более ёмкую батарею, больше ОЗУ и ряд других улучшений.

Спустя год после выпуска портативной игровой консоли ROG Ally компания ASUS готовится представить её улучшенную версию, обладающую более весомым объёмом оперативной памяти, вместительной батареей и рядом других новшеств, пишет сайт TechSpot со ссылкой на материал The Verge.

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Источник фото: PCGamesN

Представитель ASUS сообщил, что специалисты компании готовят новую версию своей игровой консоли, которая придёт на смену существующей модели и получит название ROG Ally X, отметив, что наименование ROG Ally 2 зарезервировано за устройством следующего поколения, которое появится позже.

Новая модель будет основана на том же чипе, что и ROG Ally, а именно на APU Ryzen Z1 Extreme, а также сохранит 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой 48-120 Гц, что подразумевает примерно тот же самый уровень производительности.

Улучшения же коснутся батареи, которая получит ощутимо большую ёмкость, благодаря чему время автономной работы устройства увеличится более чем на 40 процентов, объёма унифицированной оперативной памяти, в результате чего количество RAM превысит 16 ГБ, а также конструкции для установки твердотельного накопителя — если для ROG Ally подходили только SSD форм-фактора 2230, то новинка сможет принимать более крупные SSD типоразмера 2280, стоимость которых зачастую меньше.

Кроме того, появится расширенная возможность замены джойстиков, будет изменено месторасположение слота для SD-карт, что, судя по всему, может быть вызвано нареканиями ряда пользователей, сообщавших о перегреве карт расширения в ROG Ally, а также обновится дизайн и программное обеспечение.

При этом отмечается, что портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X будет иметь более внушительную массу и стоимость по сравнению с предшествующей моделью, которая после дебюта новинки подешевеет. Презентация новой консоли ASUS запланирована на 2 июня текущего года.