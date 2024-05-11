США ощутимо нарастили объёмы закупок удобрений из РФ.

Несмотря на напряжённые отношения между Западом и Россией, а также вводом целого ряда санкционных антироссийских мер, США продолжает покупать у компаний из Российской Федерации критически важные для своей экономики продукты, сырьё и материалы — как говорится в публикации издания «РИА Новости», ссылающегося на данные американской статистической службы, в начале весны текущего года Соединённые Штаты Америки приобрели у РФ рекордное количество удобрений в годовом выражении.

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Источник фото: Naked Science/Wikimedia Commons/Regulus Tremerus

Сообщается, что в марте 2024 года в США было ввезено удобрений из Российской Федерации на общую сумму в 174 млн долларов, что превышает показатели за февраль текущего года на 10 % и в 1.7 раза больше февральских значений 2023 года.

Наибольшим спросом со стороны США в марте пользовались российские калийные удобрения, объёмы поставок которых по сравнению с февралём текущего года увеличились на 29 %, что в денежном выражении составило 95.5 млн долларов. Кроме того, в первый месяц весны 2024 года Соединёнными Штатами Америки было приобретено азотных и фосфорных удобрений на сумму в 75.3 и 3.1 млн долларов соответственно.

Отмечается, что по объёму экспорта удобрений в США Россия, за год нарастившая свою долю на американском рынке с 9.7 до 17.1 %, занимает второе место после Канады, которая в марте поставила в Соединённые Штаты Америки продукции данной категории на 338 млн долларов.

Ранее ряд европейских специалистов заявил, что Европа постепенно попадает в зависимость от поставок удобрений, произведённых компаниями из Российской Федерации.