Microsoft уже решает данную проблему.

Очередное обновление Windows, как это часто бывает, принесло не только полезные улучшения и исправления в системе безопасности, но и заставило некоторых пользователей немного понервничать — после апрельского апдейта Windows ряд клиентов Microsoft столкнулись с невозможностью дальнейшего использования VPN, говорится в материале сайта Windows Central.

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Сообщается, что установка апрельского обновления Windows, в частности KB5036893, приводит к появлению сбоев VPN-подключений. Microsoft признала существующую проблему, отметив, что неполадки могут наблюдаться как после обновления безопасности, датируемого апрелем текущего года, так и предварительного апрельского апдейта, не связанного с безопасностью.

Данной проблеме оказались подвержены широко используемые клиентские версии ОС семейства Windows, а именно Windows 10 и Windows 11, а также серверные редакции, начиная от Windows Server 2008 и заканчивая Windows Server 2022.

Компания Microsoft сообщила, что уже извещена о существующей неполадке и в настоящий момент её специалисты работают над устранением этой досадной оплошности.

Тем пользователям, которые ещё не успели установить апрельские обновления Windows и работающие с VPN, рекомендуется повременить с апдейтом, в противном же случае для устранения проблемы придётся удалять злополучную версию пакета обновления.

Виртуальная частная сеть (VPN) широко используется для рабочих процессов, а также применяется для обеспечения конфиденциальности пользователей в Интернете, поэтому потеря данной возможности может привести целый ряд клиентов Microsoft в ярость.