Данное явление поставило перед специалистами несколько задач.

Космическое пространство таит в себе немало загадок и необъяснимых явлений, которые будоражат умы учёных на Земле и заставляют их искать решения на протяжении достаточно продолжительного времени — зарегистрированный ещё в позапрошлом году гамма-всплеск GRB 221009A до сих пор сбивает с толку земных исследователей, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: NASA/Swift/Cruz deWilde

Космическое явление, зафиксированное в октябре 2022 года и получившее обозначение GRB 221009A, представляет собой крупнейший гамма-всплеск за всю историю наблюдений астрономов на Земле. Данное событие, наблюдаемое при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба и зафиксированное с использованием детекторов гамма-излучения, было обнаружено на расстоянии 2.4 миллиарда световых лет от нашей планеты, продолжалось в течение нескольких сотен секунд и сопровождалось мощнейшим выбросом энергии.

Согласно итогам исследований, недавно опубликованным учёными, гамма-всплеск GRB 221009A, как и ожидалось, возник в результате вспышки сверхновой в связи с коллапсом ядра массивной звезды, но некоторые обстоятельства, связанные с данным событием, до сих пор не нашли своих объяснений, что вызывает всё новые вопросы к существующим теориям о сверхновых.

Исследователи отметили, что несмотря на беспрецедентный гамма-всплеск GRB 221009A, яркость вспышки сверхновой не оправдала их ожиданий в сравнении с другими подобными космическими явлениями, и точного обоснования этому «феномену» пока что не было найдено.

Кроме того, согласно наблюдениям астрономов, взрывы сверхновых являются источником выброса в межзвёздное пространство тяжёлых элементов, но в данном случае этого не произошло — изучив выбросы GRB 221009A, исследователи не обнаружили в её спектре признаков наличия тяжёлых металлов, что представляет собой ещё одну загадку, которую предстоит решить.

Отмечается, что космическое явление такого масштаба можно наблюдать с Земли или её «окрестностей» только раз в 10 000 лет, поэтому гамма-всплеск GRB 221009A представляет большую ценность для научного сообщества, при этом поставив перед учёными ряд задач, требующих объяснений и решений, необходимых для дальнейшего понимания процессов, происходящих в космосе.