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Илон Маск: Новый электрокар Tesla Roadster сочетает в себе автомобильные и ракетные технологии
Создание электромобиля осуществлялось с использованием наработок Tesla и SpaceX.

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился новыми данными о впечатляющих характеристиках и дизайне будущего спортивного электрокара Roadster следующего поколения, сообщает сайт TechSpot.

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Источник фото: Tesla

По словам Илона Маска, при производстве электромобиля Roadster второго поколения применялись не только автомобильные технологии Tesla, но и ракетные наработки компании SpaceX, в результате чего электрокар будет не совсем обычным автомобилем, отличаясь от других электромобилей своими впечатляющими характеристиками.

Заявленные показатели Tesla Roadster следующего поколения действительно поражают — согласно заявлению Маска, спортивный электрокар сможет разгоняться до скорости в 100 километров в час менее чем за одну секунду, что выводит его в безоговорочные лидеры среди серийных спорткаров, а управление электромобилем будет осуществляться при помощи системы рулевого управления, схожей с авиационной.

Впрочем, на официальном сайте Tesla всё ещё значатся предыдущие характеристики, где время разгона электромобиля от 0 до 100 километров в час составляет 1.9 секунды. Кроме того, заявленная максимальная скорость электрокара превышает 400 километров в час, а запас хода достигает 1000 километров.

Илон Маск отметил, что только слияние автомобильных и космических технологий Tesla и SpaceX способно создать продукт, который даже не является автомобилем в классическом его понимании.

Впервые спортивный электрокар Tesla Roadster второго поколения был представлен в далёком 2017 году, а в 2020 году планировался его запуск в серийное производство, чего в конечном итоге не произошло. Перенос старта продаж электромобиля на 2023 год также не оправдал надежд потенциальных покупателей, что, по словам главы компании, было связано с задержками поставок комплектующих.

К настоящему времени известно, что Tesla планирует представить прототип Roadster следующего поколения в 2024 году, а появление его в продаже ожидается в 2025 году, если, конечно, в производственные процессы компании снова не будут внесены коррективы.

#tesla #илон маск #tesla roadster #roadster
Источник: techspot.com
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