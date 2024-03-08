Разработкой уже заинтересовались производители БПЛА.

В связи с потребностью российской отрасли беспилотных летательных аппаратов в альтернативных системах позиционирования и навигации специалисты НИУ «МЭИ» создали программно-аппаратный комплекс, который может применяться в условиях недоступности приёма сигналов ГЛОНАСС или GPS, говорится в публикации издания CNews.

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Источник фото: Pixabay

По словам представителя университета, программно-аппаратный комплекс, разработанный группой специалистов кафедры радиотехнических систем, возглавляемой Александром Чугуновым, имеющим степень кандидата технических наук, способен функционировать автономно и может быть использован для навигации не только беспилотными летательными аппаратами, но и различными роботизированными системами.

Новая разработка учёных позволяет получать точные координаты благодаря установке специальных радиопередатчиков, расположенных по периметру зоны, предназначенной для работы, а также оснащению БПЛА и роботов радиомаяками, передающими данные об их нахождении в конкретной точке в определённый промежуток времени.

Комплекс, включающий в себя всего лишь четыре радиопередатчика, способен охватить рабочую площадь в одну тысячу квадратных метров.

Система позиционирования может применяться как в закрытых помещениях, где нет доступа к глобальным комплексам навигации, так и на открытой территории, позволяя улучшить точность определения координат как в двух, так и в трёх измерениях, благодаря использованию сверхширокополосных сигналов.

Согласно заявлению ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалёва, навигационный комплекс, созданный коллективом учёных университета и способный работать в условиях отсутствия сигналов ГЛОНАСС и GPS, уже заинтересовал ряд компаний, специалисты которых работают над разработкой систем навигации для беспилотных летательных аппаратов, способных перемещаться в составе роя.

Ранее стало известно, что специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали собственную систему оптической навигации, позволяющую беспилотникам определять своё местоположение при помощи специальных меток, QR-кодов или объектов, расположенных в конкретной местности.