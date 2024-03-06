Срок службы самолётов данного класса увеличат до 45 лет.

В связи с продолжающейся программой импортозамещения, в авиационной отрасли ведутся работы над возобновлением серийного выпуска отечественных комплектующих для самолётов, в том числе российских силовых установок — как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Российские специалисты работают над задачей по вводу в строй производственных мощностей, выпускающих отечественные авиадвигатели, предназначенные для тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 «Руслан», говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: Ростех/ОАК

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу рассказал о необходимости поддержания отечественных самолётов Ан-124 в технически исправном состоянии, а также сообщил о подготовке к выпуску двигателей Д-18Т, которыми оснащаются данные самолёты. По его словам, серийное производство стартует в четвёртом квартале 2027 года.

Кроме того, в рамках импортозамещения двигатели Д-18Т успешно переводят на отечественные комплектующие, что исключает зависимость от зарубежных производителей — к настоящему времени благодаря усилиям специалистов Уральского завода гражданской авиации модернизацию уже прошли сорок девять двигателей для Ан-124.

Поднял министр обороны России и вопрос о сроке службы «Русланов», заявив, что благодаря комплексу мероприятий по модернизации Ан-124 продолжительность эксплуатации данных самолётов возрастает с двадцати до сорока пяти лет.