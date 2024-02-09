Найденный океан скрыт под толщей льда.

Обнаруженный астрономом Уильямом Гершелем ещё в конце 18 века спутник Сатурна, которому было дано название Мимас в честь гиганта из греческой мифологии, раскрывает свои секреты перед учёными, предоставляя им новые возможности для исследований — согласно материалу, опубликованному в журнале Nature, появились новые доказательства наличия на Мимасе океана с жидкой водой, скрывающейся под толщей льда, сообщает издание CNN.

реклама

Источник фото: CNN, Frédéric Durillon/Animea Studio/Observatoire de Paris - PSL, IMCCE

Мимас, имеющий диаметр всего около 400 километров и вращающийся вокруг Сатурна на расстоянии примерно 186 000 километров с периодом обращения чуть более 22 часов, был изучен космическим аппаратом «Кассини» несколько лет назад и уже тогда заинтриговал исследователей — исходя из полученных данных, характер вращения и движения спутника Сатурна указывал на то, что Мимас может иметь либо вытянутое каменистое ядро, либо, что более интересно, подповерхностный океан.

Результаты свежих исследований, проведённых европейскими учёными, исключили версию о наличии у Мимаса жёсткого ядра неправильной формы, указав на то, что спутник Сатурна, судя по всему, имеет внутренний океан, ставя его в один ряд с Энцеладом и Европой, которые также обладают океанами, скрывающимися подо льдом.

Наличие воды в жидком состоянии на Мимасе исследователи объясняют приливным эффектом, связанным с гравитационным воздействием Сатурна, вызывающим трение пород, что способствует выделению тепла. При этом возраст океана на Мимасе с астрономической точки зрения невелик и, по оценкам учёных, не превышает 15 миллионов лет.

Предполагается, что океан находится на глубине от 20 до 30 километров под ледяной поверхностью спутника, но в связи с тем, что он достаточно молод, видимых признаков, указывающих на его наличие, на внешней стороне не наблюдается.

Открытие молодого океана с жидкой водой, скрывающегося под ледяной коркой, поможет учёным более подробно изучить процессы формирования подобных объектов на других спутниках, входящих в состав Солнечной системы, а также делает его исследование на наличие признаков жизни приоритетным.

Источник отмечает, что NASA считает миры с подлёдными океанами наиболее вероятными кандидатами для существования жизни, поэтому исследование таких планет и спутников является одной из основных целей учёных Земли.