Данные были получены при помощи радара MARSIS.

Несмотря на то, что в настоящее время поверхность Марса кажется засушливой и безжизненной, ранее, согласно исследованиям учёных, на «красной планете» было достаточное количество воды в реках, озёрах и океанах, о чём свидетельствуют высохшие русла, наличие глубоких впадин и долин, образованных под действием воды.

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Источник фото: Phys.org/ESA

Кроме того, благодаря различным приборам, учёные смогли обнаружить слои водяного льда под поверхностью Марса — наиболее крупные его залежи не так давно удалось найти при помощи радара MARSIS, установленного на автоматической межпланетной станции ЕКА Mars Express, находящейся на орбите «красной планеты», говорится в материале сайта Phys.org.

Сообщается, что в результате ранних исследований, проведённых около пятнадцати лет назад, в районе формации Medusae Fossae были обнаружены крупные залежи неизвестного состава, а благодаря новым данным учёным удалось выяснить, что эти отложения с большой вероятностью представляют собой слои водяного льда, залегающие до глубины в 3.7 километра.

Обнаруженные запасы льда настолько велики, что в случае их полного таяния поверхность всей планеты покроется слоем воды толщиной от 1.5 до 2.7 метра. Исследователи отмечают, что это наиболее крупное месторождение водяного льда, обнаруженное на Марсе.

К сожалению, найденный лёд покрыт толстым слоем пыли в несколько сотен метров, что в настоящее время делает его труднодоступным для изучения структуры и химического состава аппаратами, которые теоретически могут быть доставлены в район формации Medusae Fossae.

Источник фото: Phys.org/CReSIS/KU/Smithsonian Institution

В будущем же данная находка может стать перспективным источником воды, необходимым для обеспечения технологического оборудования и космонавтов, которые должны достичь поверхности Марса в рамках предстоящих межпланетных миссий.

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Учёные продолжают анализировать полученные данные, чтобы более точно определить состав обнаруженных отложений, что поможет в дальнейших работах по изучению истории климата Марса и его будущему освоению.