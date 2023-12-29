По словам специалистов, новая разработка отличается целым рядом преимуществ.

Российский производитель Zala Aero, известный благодаря широко применяемому в зоне боевых действий дрону «Ланцет», в своём официальном Telegram-канале отчитался о выпуске новой перспективной военной разработки.

реклама

Источник фото: Telegram, Zala Aero

Как говорится в публикации, перспективный дрон-камикадзе компании, которому было присвоено обозначение «Изделие 55», получил целых четыре двигателя и использует хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию X-образного крыла, называемую также «X-wing».

Производитель отмечает высокие тактико-технические характеристики нового БПЛА, причисляя к его сильным сторонам возможность выбора необходимого угла атаки и приведения его в действие на расстоянии, что обеспечивает безопасность оператора, а также простоту при его эксплуатации.

Кроме того, барражирующий боеприпас оснащён современной системой оптического наблюдения, позволяющей передавать видео в режиме реального времени с разрешением FullHD.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ключевыми особенностями «Изделия 55», выгодно отличающими его от других разработок, по словам представителей Zala Aero, являются его неуязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы противника и абсолютная защищённость оператора, управляющего дроном, что достигается за счёт инновационных решений, применённых при конструировании данного аппарата.