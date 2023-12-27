Во второй половине января ожидается его посадка на поверхность Луны.

Японская космическая миссия успешно осуществляется в заданном режиме — по информации японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), умная автоматическая лунная станция SLIM была штатно выведена на орбиту Луны.

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Источник фото: JAXA

Интеллектуальный посадочный модуль, предназначенный для изучения естественного спутника Земли, является уникальной разработкой японских учёных, обладая невероятной точностью при осуществлении мягкой посадки на поверхность Луны. Японский лунный зонд снабжён технологией искусственного интеллекта, что позволит ему, в том числе, точно определять своё месторасположение, ориентируясь по внешнему виду лунных кратеров.

Посадка японской лунной станции запланирована на 20 января следующего года в 00:20 по JST (19 января в 18:20 по МСК). Если миссия завершится успехом, то Япония войдёт в пятёрку государств, успешно совершивших мягкую посадку своих аппаратов на Луну.

Миссия лунного модуля SLIM стартовала в начале сентября текущего года, когда произошёл его запуск при помощи ракеты-носителя H-IIA с последующим успешным выводом на заданную траекторию полёта.

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Особое внимание при разработке лунного аппарата уделялось точности его посадки на поверхность Луны — если разброс модулей других государств при совершении данного действия исчислялся несколькими километрами, то японский аппарат является настоящим «снайпером» с погрешностью до 100 метров, что, по мнению специалистов, знаменует новую эпоху в освоении естественного спутника Земли.