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Американский орбитальный самолёт X-37B впервые будет запущен при помощи ракеты SpaceX Falcon Heavy
Старт американского космического корабля намечен на 28 декабря.

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Американский перспективный беспилотный орбитальный самолёт Boeing X-37B спустя несколько переносов старта может быть запущен 28 декабря текущего года, говорится в публикации издания Task & Purpose.

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Источник фото: Boeing

Если не возникнет каких-либо непредвиденных ситуаций, которые могут помешать старту, космический самолёт X-37B начнёт свой полёт 28 декабря со стартовой площадки космического центра Джона Ф. Кеннеди, расположенной во Флориде. Примечательно, что запуск орбитального корабля впервые будет произведён при помощи ракеты SpaceX Falcon Heavy, в то время как ранее для этих целей использовались носители Falcon 9 и Atlas V.

Источник отмечает, что запуск X-37B в текущем году постоянно откладывается в связи с неблагоприятными погодными условиями и рядом возникших проблем. В случае успешного запуска беспилотный самолёт вряд ли вернётся на Землю в следующем году — учитывая продолжительность прошлых миссий, последняя из которых длилась в течение трёх лет, корабль, предположительно, приземлится не ранее 2026 года или даже позже.

В ходе миссии X-37B будет проведён ряд научных экспериментов, в том числе исследование поведения семян растений в условиях повышенного радиационного фона в космосе, а также более подробно изучены возможности орбитального корабля и недостатки его конструкции.

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Китайские специалисты также разработали свой собственный орбитальный самолёт, который в очередной раз был запущен несколько дней назад — по информации источника, он является аналогом X-37B и вызывает интерес у американских военных.

#boeing #x-37b
Источник: taskandpurpose.com
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