На саммите в Дубае было принято соглашение по данному вопросу.

Недавно, а точнее с 30 ноября по 12 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошла конференция ООН по изменению климата, где была принята резолюция о полном прекращении использования нефти и угля, добываемых из недр Земли, к 2050 году, о чём информирует агентство Bloomberg.

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Источник фото: Caspian Barre

Этот важный вопрос был включён в повестку саммита в связи с тем, что в последние годы на Земле идёт непрерывный процесс увеличения температурного режима, а в Парижских договорённостях указано, что все государства должны придерживаться того, чтобы увеличение средней мировой температуры не превышало полутора градусов применительно к допромышленному времени, а к 2050 году выйти на нулевую отметку этого показателя.

В соответствии с принятой на саммите в Дубае резолюции, чтобы уменьшить наносимый вред земной природе, необходимо провести ряд мероприятий, снижающих последствия парникового эффекта, для чего как минимум втрое повысить интенсивность альтернативных источников в энергетике, удвоить мировые среднегодовые показатели увеличения эффективности энергопотребления и по возможности ускорять темпы перехода на экологические технологии к 2030 году.





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