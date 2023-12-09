На нём планируется выводить ракеты в космос.

Биотопливо, производимое из продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота, уже несколько лет используется в некоторых странах для обеспечения энергией ряда потребителей, но японские учёные, похоже, станут первыми, кто применил его в космической промышленности, о чём говорится в материале издания Phys.org.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что японская компания Interstellar Technologies испытала новый тип ракетного двигателя, работающего на топливе, полученном в ходе переработки коровьего навоза. Экспериментальный двигатель, заправленный биотопливом, проработал около 10 секунд, выбрасывая пламя на расстояние около 10-15 метров.

Глава компании-разработчика отметил высокую экологичность и эффективность данного вида топлива, а также простоту его производства, добавив, что это первый мировой опыт применения биотоплива для ракетного двигателя, который может быть повторён и в других странах.

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Interstellar Technologies объединила свои усилия с компанией Air Water, которая имеет оборудование для переработки продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота в биотопливо, и в ближайшем будущем планирует запускать ракеты на данном виде горючего в космос.