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Российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» в скором времени может расширить географию своих продаж, о чём сообщил генеральный директор компании в беседе с журналистами, сообщает издание «РИА Новости».
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Источник фото: Финам, АвтоВАЗ
По словам главы «АвтоВАЗа», уже в следующем году российские автомобили Lada могут поступить на рынок Ирана, который выглядит весьма привлекательным и перспективным для отечественных автомобилестроителей.
В настоящее время в ассортименте «АвтоВАЗа» имеются автомобили четырёх различных семейств, а именно Niva, Vesta, Granta и Largus, но какие именно модели будут поставляться в Иран, пока что доподлинно не известно — это будет решено в процессе дальнейших переговоров.