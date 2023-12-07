Рынок Ирана выглядит весьма привлекательным.

Российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» в скором времени может расширить географию своих продаж, о чём сообщил генеральный директор компании в беседе с журналистами, сообщает издание «РИА Новости».

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Источник фото: Финам, АвтоВАЗ

По словам главы «АвтоВАЗа», уже в следующем году российские автомобили Lada могут поступить на рынок Ирана, который выглядит весьма привлекательным и перспективным для отечественных автомобилестроителей.

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В настоящее время в ассортименте «АвтоВАЗа» имеются автомобили четырёх различных семейств, а именно Niva, Vesta, Granta и Largus, но какие именно модели будут поставляться в Иран, пока что доподлинно не известно — это будет решено в процессе дальнейших переговоров.