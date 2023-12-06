Огневое оснащение практически является аналогом «Града».

Египетский военно-промышленный комплекс продемонстрировал современную разработку РСЗО RAAD-200 на гусеничной платформе, которая была показана на военном форуме Egypt Defence Expo-2023 — эти сведения получены от источника Army Recognition.

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Источник фото: news.pn

Качественно новую египетскую систему создали сотрудники института военного производства — она оборудована дизельной силовой установкой в 385 л.с., бронированной капсулой для экипажа и может двигаться со скоростью свыше 45 км/ч.

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Издание указывает на то, что боевое оснащение данной системы является аналогом российского «Града» — она способна запустить до 30 ракет менее, чем за 15 секунд на расстояние около сорока пяти км. Данная платформа залпового огня оборудована установками кондиционирования и управления системами радиосвязи.