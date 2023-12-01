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Китайский марсоход Zhurong (Чжужун), исследующий поверхность Марса на протяжении более чем двух лет, порадовал общественность новой находкой, о чём сообщается в журнале Nature.
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Источник фото: SpaceNews, CNSA/PEC
Благодаря своему георадару, способному изучать подповерхностные структуры на глубине до 100 метров, ровер выявил шестнадцать многоугольных объектов неправильной формы, расположенных на расстоянии 35-65 метров под поверхностью «красной планеты» на Равнине Утопия. Диаметр находок достигает десятков метров, хотя размеры самых мелких образцов не превышают нескольких сантиметров.
Учёные предполагают, что загадочные объекты сформировались под действием циклов оттаивания и последующей заморозки воды, в результате чего в грунте возникали трещины и разломы, в которые попадала порода, ставшая основой для обнаруженных марсоходом образований. Предполагается, что таких объектов на Марсе может быть ещё великое множество.