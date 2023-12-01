Находки выявлены на глубине от 35 до 65 метров.

Китайский марсоход Zhurong (Чжужун), исследующий поверхность Марса на протяжении более чем двух лет, порадовал общественность новой находкой, о чём сообщается в журнале Nature.

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Источник фото: SpaceNews, CNSA/PEC

Благодаря своему георадару, способному изучать подповерхностные структуры на глубине до 100 метров, ровер выявил шестнадцать многоугольных объектов неправильной формы, расположенных на расстоянии 35-65 метров под поверхностью «красной планеты» на Равнине Утопия. Диаметр находок достигает десятков метров, хотя размеры самых мелких образцов не превышают нескольких сантиметров.

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Учёные предполагают, что загадочные объекты сформировались под действием циклов оттаивания и последующей заморозки воды, в результате чего в грунте возникали трещины и разломы, в которые попадала порода, ставшая основой для обнаруженных марсоходом образований. Предполагается, что таких объектов на Марсе может быть ещё великое множество.