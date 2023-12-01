Благосостояние миллиардеров продолжает увеличиваться.

Достаточно интересную статистику подаёт в своих публикациях сайт банка UBS, расположенного в Швейцарии — число самых богатых людей на Земле увечилось примерно на 7 процентов и к концу 2023 года составило более двух с половиной тысяч человек, а общая сумма их накоплений превысила предыдущие на 9 процентов и приблизилась к отметке в двенадцать триллионов долларов, чему поспособствовали благоприятные условия для расширения объёмов торговых операций в еврозоне, в то время как доходы богачей в прошлом году уменьшились на 20 процентов, о чём сообщалось в отчёте банка UBS.

реклама

Источник фото: Инвестгазета

Доходы промышленников также увеличились в этом году в связи с развитием отраслей, обеспечивающих оборону и энергетический сектор экономики некоторых европейских государств.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По сообщениям издания Bloomberg Billionaires Index, россияне не отстают от мировых тенденций и сначала нынешнего года капиталы богатейших граждан Ро приросли на двадцать четыре миллиарда долларов, при этом самый большой прирост показал нефтяной король Вагит Алекперов, накопления которого на начало сентября составили более двадцати трёх миллиардов долларов, а самые серьёзные потери понёс бизнесмен Сулейман Керимов, капиталы которого упали примерно до семи с половиной миллиардов долларов.