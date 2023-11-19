Она должна прийти на смену ATACMS.

В США продолжают испытывать перспективное оружие, которое в будущем придёт на замену существующим системам: производитель вооружения Lockheed Martin отчитался об успешном этапе тестирования ракеты PrSM (Precision Strike Missile), информирует официальный сайт компании.

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Источник фото: Lockheed Martin

Сообщается, что в ходе лётных испытаний совместно с представителями армии США оперативно-тактическая ракета PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель, пролетев достаточно короткую дистанцию — согласно замыслу производителя, это позволило изучить её поведение на наиболее сложном этапе, который подразумевает маневрирование в зоне действия ПВО на гиперзвуковых скоростях.

Представитель Lockheed Martin заявил, что ракета подвергнется ещё нескольким испытаниям, прежде чем сможет заменить существующие образцы вооружений, добавив, что она является приоритетной в вопросе модернизации систем высокоточного оружия большой дальности.

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Высокоточная ударная ракета PrSM, которая должна прийти на замену использующейся в настоящее время ATACMS, способна уничтожать цели на расстоянии более четырёх сотен километров — для её пуска используются установки HIMARS и M-270. Ранее заявлялось, что ракета на определённых участках может двигаться со скоростью, превышающей звуковую в пять раз.