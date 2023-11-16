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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина изложила причины продолжающегося роста инфляции в России и высокой ключевой ставки, о чём сообщает официальный Telegram-канал Банка России.
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Источник фото: Ведомости
По словам главы ЦБ РФ, продолжать держать ключевую ставку на низком уровне было нецелесообразно, так как российские банки всё равно не стали бы кредитовать потребителей, терпя убытки из-за растущей инфляции. Таким образом, с учётом изменённой бюджетной политики было принято решение повысить ключевую ставку до 15 %, тем самым противодействуя дальнейшему росту инфляции. При этом эффект от таких действий будет виден не сразу.
Также Набиуллина подчеркнула, что причиной усиления инфляции стал не слабеющий рубль, а скорее наоборот — инфляционные ожидания негативно повлияли на курс рубля. Кроме того, свою лепту внесло и уменьшение объёмов отечественного производства, в результате чего спрос на импортные товары повышался, а вот доля экспортной выручки как минимум осталась на прежнем уровне.
Кроме того, согласно данным председателя ЦБ РФ, в России ощущается нехватка рабочих кадров. При этом конкуренция за сотрудников среди работодателей растёт, что приводит к росту зарплаты, но свои издержки компании перекладывают на конечных потребителей.