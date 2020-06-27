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В настоящее время технические характеристики будущих игровых консолей уже известны геймерам всего мира и они ожидают новостей о точной дате начала их продаж и о ценах, за которые их можно будет приобрести. Не так давно появилась информация о том, что компания Microsoft разрабатывает бюджетный вариант игровой приставки нового поколения, с урезанной производительностью и более доступной ценой. На рынке она должна появится под именем Xbox Series S. Новая информация о данной консоли "утекла" в сеть буквально на днях. Утверждается, что источником является официальная документация Microsoft, предназначенная для внутреннего пользования.

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Итак, указывается, что в текущих девкитах имеется режим "совместимости" с новой младшей моделью, имеющей обозначение Lockhart. Профиль имеет рабочее название Dante. При запуске данного профиля разработчикам становятся доступны:

- 7,5 ГБ оперативной памяти (против 13,5 у полной версии);

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- сниженная частота процессора (точные частоты неизвестны);

- GPU с производительностью 4 терафлопса (против 12 у полной версии).

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Очевидно, что уменьшение объёма оперативной памяти, установка APU со сниженной частотой CPU и урезанным GPU призваны снизить стоимость новой приставки, а также охладить её пыл. Ведь на предварительных изображениях корпус приставки значительно уменьшился по сравнению со старшим собратом. Скорее всего, изменилась и система охлаждения. Есть не смелые догадки, что устанавливаемые в неё APU могут быть так называемой "отбраковкой". Прогнозируемая цена на Xbox Series S будет составлять 200-250 долларов. Будет ли она таковой в российских магазинах?

Сама Microsoft ориентирует свою старшую модель Xbox Series X для гейминга в разрешении 4К. Что может предложить более дешевая модель и в каком разрешении пока что неизвестно.

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Неизвестна также и политика Microsoft относительно старта продаж младшей консоли. Появиться ли она в продаже одновременно со старшей, чтобы удовлетворить спрос покупателей с разными кошельками, или её выход задержится до поры, пока компания не снимет основные "сливки".

Станет ли данная консоль действительно "народным вариантом", пока гадать рано. Ведь, чтобы играть на современных приставках в любимые игры, их ещё надо купить. Хотелось бы, чтобы Microsoft разделила цены для обладателей "большой" приставки и для тех, у кого дома появится описанный выше "кубик".



