Стали известны некоторые характеристики "урезанной" версии консоли Xbox Series X
реклама
В настоящее время технические характеристики будущих игровых консолей уже известны геймерам всего мира и они ожидают новостей о точной дате начала их продаж и о ценах, за которые их можно будет приобрести. Не так давно появилась информация о том, что компания Microsoft разрабатывает бюджетный вариант игровой приставки нового поколения, с урезанной производительностью и более доступной ценой. На рынке она должна появится под именем Xbox Series S. Новая информация о данной консоли "утекла" в сеть буквально на днях. Утверждается, что источником является официальная документация Microsoft, предназначенная для внутреннего пользования.
- 7,5 ГБ оперативной памяти (против 13,5 у полной версии);
реклама- сниженная частота процессора (точные частоты неизвестны);
- GPU с производительностью 4 терафлопса (против 12 у полной версии).
рекламаОчевидно, что уменьшение объёма оперативной памяти, установка APU со сниженной частотой CPU и урезанным GPU призваны снизить стоимость новой приставки, а также охладить её пыл. Ведь на предварительных изображениях корпус приставки значительно уменьшился по сравнению со старшим собратом. Скорее всего, изменилась и система охлаждения. Есть не смелые догадки, что устанавливаемые в неё APU могут быть так называемой "отбраковкой". Прогнозируемая цена на Xbox Series S будет составлять 200-250 долларов. Будет ли она таковой в российских магазинах?
Сама Microsoft ориентирует свою старшую модель Xbox Series X для гейминга в разрешении 4К. Что может предложить более дешевая модель и в каком разрешении пока что неизвестно.
рекламаНеизвестна также и политика Microsoft относительно старта продаж младшей консоли. Появиться ли она в продаже одновременно со старшей, чтобы удовлетворить спрос покупателей с разными кошельками, или её выход задержится до поры, пока компания не снимет основные "сливки".
Станет ли данная консоль действительно "народным вариантом", пока гадать рано. Ведь, чтобы играть на современных приставках в любимые игры, их ещё надо купить. Хотелось бы, чтобы Microsoft разделила цены для обладателей "большой" приставки и для тех, у кого дома появится описанный выше "кубик".
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила