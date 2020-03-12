Nubia Red Magic 5G представлен официально - частота экрана 114Гц и другие интересные хаоактеристики
рекламаАппарат получил лаконичный эффектный дизайн. В стандартных версиях на корпусе можно наблюдать множественные линии, и расцветки на любой вкус: Cyber Neon, Mars Red, Hacker Black. Прозрачная задняя крышка смартфона подтверждена, а это значит, что через нее можно наблюдать за работой системы охлаждения с вентилятором. Выглядит это очень круто.
рекламаNubia Red Magic 5G получает AMOLED дисплей с сертификацией TUV Rheinland, диагональю 6,65 ", разрешением 2340 × 1080 и недосягаемую ранее частоту обновления экрана 144 Гц. Частота опроса сенсора — 240 Гц. Все это дополняют тонкие рамки. На тыльной стороне установлена тройная камера с основным датчиком на 64 Мп (Sony IMX686).
Смартфон работает на самой производительной платформе на текущий момент — Snapdragon 865 в паре с графикой Adreno 650. Вместимость установленного накопителя составляет 256 ГБ (UFS 3.0). Оперативная память представлена в виде LPDDR5 с объемом до 16 ГБ. На левой стороне аппарата присутствует подключение для док-станции. Для удобства игры на корпусе также присутствуют 2 сенсорные кнопки с частотой опроса 300 Гц. Red Magic 5G работает на Android 10 с предустановленной Red Magic OS Cyber Edition.
рекламаИзюминкой конструкции является гибридная система охлаждения ICE 3.0, сочетающая активное и пассивное охлаждение компонентов. Установленный вентилятор может работать на скорости до 15 тыс. об / мин, чего достаточно для снижения температуры под корпусом на 18 ° в сочетании с жидким охлаждением. Разработчики заявили, что им удалось увеличить площадь воздуховода на 56 %.
рекламаМодель поддерживает Wi-Fi 6, двухчастотный GPS, сети 5G (только для основной SIM) SA и NSA n41, n78 и n79. Качество звука обеспечивает стереосистема DTS X Ultra, а новые впечатления от игры — вибромотор 4D Game Shock.
Емкость установленного аккумулятора составляет 4500 мА*ч. Функция быстрой зарядки присутствует — 55 Вт (10 А). Поддерживаются технологии PPS, а также Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0.
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Цены и конфигурации:
- 8 ГБ / 128 ГБ — $ 540;
- 12 ГБ / 128 ГБ — $ 584;
- 12 ГБ / 256 ГБ — $ 627;
- 16 ГБ / 256 ГБ — $ 712;
- 12 ГБ / 256 ГБ в прозрачном корпусе — $ 655;
- 16 ГБ / 256 ГБ в прозрачном корпусе — $ 740.
Предварительный заказ уже открыт. Продажи запланированы на 19е марта.
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