Instagram запустил новую функцию — «Аватары»

Совсем недавно в Инстаграме появились три замеченные и довольно полезные новинки.

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Давайте рассмотрим их немного поподробнее.

Первая новинки - секретный жест.

Если у вас бизнес-аккаунт в Инстаграме – то можно зайти в свой профиль, потянуть вниз, и тогда вверху появятся данные о посещении вашего профиля за последние 7 дней.

Вторая новинка - предиктивный набор в Директе.

Если у вас есть сохраненные ответы, то теперь, когда вы будете отвечать кому-то, и будут совпадать слова – Инстаграм автоматически предложит сохраненный вариант.

И третья - это аватары.

В Инстаграм появилась новая функция, которая позволяет создать свой цифровой аватар. На пользователей в СНГ начали массово выкатывать функцию аватаров. Аватар – это мультяшка, для которой можно настроить вашу внешность. Можно настроить внешний вид аватара, начиная с цвета кожи и заканчивая стилем одежды и телосложением.

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Аватарами можно будет делиться с помощью специального стикера в Instagram Stories, – но выглядят они, признаться, так себе.