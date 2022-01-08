Xiaomi работает не только над множеством новых устройств, но и над технологиями, которые будут в них использоваться. Например, мы много слышали о сканере отпечатков пальцев под дисплеем у Redmi K50, и Xiaomi следит за тем, чтобы он никоим образом не отставал от инноваций.
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Согласно последнему отчету, Xiaomi недавно получила патент на новую технологию сканирования отпечатков пальцев. Эта новая технология позволяет Xiaomi размещать сканер отпечатков пальцев на любой части экрана. Как только этот сканер отпечатков пальцев появится на телефонах, пользователи смогут разблокировать телефон, даже если их палец не точно помещается на сканер отпечатков пальцев под экраном.
Если Xiaomi реализует это на своих смартфонах, пользователям больше не нужно будет помещать большой палец в предопределенное положение, чтобы разблокировать телефон. Сейчас над этой технологией работают не только Xiaomi.