За несколько дней до официальной презентации китайское подразделение журнала Esquire опубликовало изображение первого складного смартфона компании Honor

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Смартфон Honor Magic V станет первой складной моделью компании на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 и поступит в продажу в понедельник, 10 января.

реклама

Magic V будет иметь 7,9-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2272 x 1984 пикселей (соотношение сторон 10,3:9) и частотой обновления 90 Гц.

Селфи-камера будет встроена во внешний 6,45" OLED дисплей с соотношением сторон 21,3: 9 и еще более высокой частотой обновления 120 Гц. Согласно просочившимся данным, селфи-камера будет оснащена датчиком на 42 Мп (диафрагма f/2,4).

Задняя камера будет оснащена тремя 50-мегапиксельными сенсорами, включая широкоугольный (f/1,9) и ультраширокий (f/2,2). Третий модуль будет «камерой с расширенным спектром».

Размеры Honor Magic V составляют 160,4 х 72,7 х 14,3 мм в сложенном виде и 160,4 х 141,1 х 6,7 мм в разложенном виде. Это примерно такой же размер, как у Huawei Mate X2. Смартфон будет весить примерно столько же — 293 г.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4750 мАч и поддерживает быструю зарядку 66 Вт.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти.

Honor Magic V доступен в трех вариантах отделки — глянцевом черном, белом с полосками и оранжевой задней панели из искусственной кожи.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена модели на 256 ГБ будет 2200$, а модель на 512 ГБ — 2350$. Это вдвое больше, чем стоит Xiaomi Mix Fold.