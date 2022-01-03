На выставке CES 2022 компания Samsung представит игровой 4К монитор Odyssey Neo G8

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Выставка Consumer Electronics Show 2022 должна начаться 5 января. Не прошло и пары дней с Нового года, как Samsung анонсировала игровой монитор Odyssey Neo G8. Это первый в мире 4К монитор с частотой обновления 240 Гц. Монитор доступен с одним размером экрана и имеет тот же дизайн, что и Odyssey Neo G9. Как и другие модели серии Odyssey, это монитор с изогнутым экраном, предназначенный для геймеров.

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Он оснащен 32-дюймовым дисплеем 4K с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Монитор представляет собой изогнутый экран размером 1000R, который имеет радиус 1000 миллиметров. Вдобавок к этому Odyssey Neo G8 также оснащен панелью с частотой обновления 240 Гц. И вишенка на торте - время отклика 1 мс, которое должно однозначно порадовать геймеров. Кроме того, в мониторе используются светодиоды Quantum Mini, обеспечивающие впечатляющую пиковую яркость до 2000 нит и отличный коэффициент контрастности. Панель также поддерживает HDR-контент.

Что касается выбора портов, Samsung Odyssey Neo G8 предлагает два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Функция CoreSync автоматически распознает цвет экрана и соответствует подсветке. Функция Auto Source Switch+ автоматически переключается на экран устройства при включении питания.

Samsung заявляет, что Odyssey Neo G8 откроет новую главу в инновациях в области игровых мониторов, предлагая невероятно высокую производительность даже для самых преданных компьютерных геймеров. Кроме того, компания также заявляет, что производительность соответствует потрясающему качеству изображения с использованием светодиодов Quantum Mini, Quantum HDR 2000 с пиковой яркостью 2000 нит и статической контрастностью миллион к одному, что позволяет выявлять самые тонкие детали для лучшего построения мира и погружения.

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Дополнительная информация о ценах будет предоставлена на выставке CES 2022.