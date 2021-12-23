Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
Илон Маск сдержал своё обещание «не иметь домов», данное в прошлом году
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Сегодня Илон Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов, принадлежащем его другу.

реклама

В прошлом году Маск сообщил, что переехал в Техас, но так и не уточнил, где он проживает, хотя намекал на то, что это очень скромное жилье. В то же время The Wall Street Journal опубликовал статью о том, что на самом деле он остановился в огромном особняке своего друга в Остине.

Маск поспешил опровергнуть сообщение журнала. Он сказал, что “статья WSJ – ложь”, добавив, что не живет в особняке за 12 млн долларов и вообще не собирается покупать жилье.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Его подписчики, в свою очередь, разделились на два лагеря: одни не видят ничего страшного в том, что Илон проживает в дорогом жилье, а другие не понимают, зачем он врал про скромные условия, если на самом деле остановился в особняке друга.

#илон маск #elon musk
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илон Маск заплатит $12 млрд налогов и станет крупнейшим физлицом-налогоплательщиком в истории США
Илон Маск и Джек Дорси обсуждают концепцию Web 3.0 и перспективы нового интернета
В начале 2022 года Tesla получит разрешение на запуск нового завода под Берлином
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Vampyr
52
Российская компания Qtech продала РЖД 16 тысяч китайских смартфонов стоимостью 7300р по 26 400р
87
Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают падения криптовалюты на 80% и начала криптозимы
35
34 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 в России и мире
2
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
52
DuckDuckGo разрабатывает браузер для настольных компьютеров — это не очередной клон Chromium
2
Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
7
Шиба Ину дорожает на фоне активности Китов, скупающих криптовалюту на сотни миллионов долларов
6
Как стать майнером за 10 шагов – блогер назвал основные ошибки начинающих фермеров
24
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
20
Модели iPhone лидируют по объёму поставок среди смартфонов с 5G в 3-м квартале
19
Майнер рассказал, можно ли вернуть вложения в ноутбук на GeForce RTX 3070 с помощью добычи Эфира
13
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
43
Core i5-12400F может стать народным процессором 2022 года – высокая производительность за $180
39
Samsung Galaxy A53 выйдет в двух вариантах на Exynos и Snapdragon
1
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
15
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
17
Xiaomi выпустила самый дешёвый телевизор Redmi Smart TV X 2022 диагональю 50”
6
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
15

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
38
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
43
Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
70
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
18
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
2

Сейчас обсуждают

Tomas Eichorst
22:48
Ой блять криптохуесос заговорил продашь ты свои паленные видяхи только твоей мамаше шлюхе
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Криптолох
22:47
все Нетак
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
Сергей Табаков
22:46
В Польшу слить алюминий по 100 рублей, а после купить у них стремянку за 3000. Спрашивается??? Зачем своим гражданам зарабатывать, когда нужно поднимать экономику чужих стран.
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
Зю
22:43
Странно, я ждал ссылки на Али под статьёй. Что Netac?
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
Daimler
22:43
Вообще-то утечка была из нескольких источников, что изначально Starfield должен был выйти в конце 2021. Соответственно дата которую нам назвали - это уже перенос на год от изначально планируемой. А у...
Bethesda в уходящем году добилась «большого прогресса» в разработке Starfield
no_fate
22:43
Человек, который фактически создал и более чем на 50% финансирует ВОЗ, поверьте, знает чуть больше нашего и говорит это не просто так.
Билл Гейтс заявил, что Омикрон может быть самой сложной частью пандемии
Melofon
22:42
Дурик, мы заглянем дальше в прошлое вселенной и увидим её какой она была совсем молодой, а какие из этого выльются новые открытия учёные и сами пока не знают, но разве тебе дано это осознать когда ты ...
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
Bernigan
22:36
Какая хрен разница где он там проживает, пусть хоть на Луне
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
Fierce_55
22:34
А потрогать когда можно будет?
Посмотреть на GeForce RTX 3090 Ti можно будет 27 января
Виталий Shokerxxx
22:31
какой космос. если простейшее вирус поставило весь мир раком. сначало планетой займитесь потом дальше полезайте. даже на луну не могут полететь не то что куда где сфоткали якобы в рентгене когда там у...
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем