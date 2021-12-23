Сегодня Илон Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов, принадлежащем его другу.
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В прошлом году Маск сообщил, что переехал в Техас, но так и не уточнил, где он проживает, хотя намекал на то, что это очень скромное жилье. В то же время The Wall Street Journal опубликовал статью о том, что на самом деле он остановился в огромном особняке своего друга в Остине.
Маск поспешил опровергнуть сообщение журнала. Он сказал, что “статья WSJ – ложь”, добавив, что не живет в особняке за 12 млн долларов и вообще не собирается покупать жилье.
Его подписчики, в свою очередь, разделились на два лагеря: одни не видят ничего страшного в том, что Илон проживает в дорогом жилье, а другие не понимают, зачем он врал про скромные условия, если на самом деле остановился в особняке друга.