Ходили многочисленные слухи о том, что Apple разрабатывает iPad с OLED-дисплеем двух разных размеров - 10,86-дюймовой модели и более крупной 12,9-дюймовой. Однако, согласно корейскому новостному агентству, разработка модели меньшего размера была остановлена.
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Источник считает, что есть несколько причин прекращения производства. Поскольку Samsung будет поставлять экраны, Apple просит корейского технологического гиганта производить OLED-дисплеи с двойной структурой вместо одинарных стеков, которые широко используются в современных смартфонах и планшетах.
Конечно, это приведет к увеличению цены на производимые OLED-дисплеи, что еще больше сократит размер прибыли. Компания из Купертино также хочет производить эти панели LTPO для повышения энергоэффективности.
Этот запрос вызвал значительную задержку массового производства, поскольку требует дополнительного оборудования для этих OLED-дисплеев.
Apple считает, что эта структура имеет жизненно важное значение, поскольку она продлевает срок службы OLED-панелей и позволяет достичь более высокой яркости.
Более крупный 12,9-дюймовый iPad с OLED-дисплеем должен выйти на рынок в 2023 или 2024 году.