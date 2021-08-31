Стали известны полные характеристики Meizu 18s и 18s Pro: Snapdragon 888, камера на 64 Мп
Два смартфона Meizu только что прошли сертификацию TENAA, и в листинге раскрыта большая часть их характеристик и дизайна. Скорее всего, это флагманы 18s и 18s Pro, поскольку они имеют много общего с Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Основное отличие - это чипсет Snapdragon 888+, на котором работают эти телефоны.
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Meizu M182Q, он же Meizu 18s имеет 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440p. На задней панели расположены три камеры с сенсорами на 64, 16 и 8 МП. Передняя камера делает 20-мегапиксельные кадры, что в точности соответствует Meizu 18. Однако этот Meizu 18s имеет процессор с тактовой частотой 2,95 ГГц, что соответствует частоте более совершенной версии чипсета Qualcomm Snapdragon 888.
Meizu M192Q (Meizu 18s Pro) оснащен 6,7 ”AMOLED с разрешением 1440p и четырьмя камерами сзади в L-образной форме. Все остальные перечисленные характеристики такие же, как у Meizu 18 Pro, за исключением частоты процессора.
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Для производителей смартфонов нет ничего необычного в том, чтобы перезапустить свои устройства с обновленным чипсетом, но Meizu впервые пойдет на такое обновление.
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