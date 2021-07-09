Xiaomi запатентовала новую технологию быстрой беспроводной зарядки для складных смартфонов
В последние годы технология быстрой зарядки в смартфонах претерпела различные изменения благодаря технологическим прорывам. Эти улучшения также сделали беспроводную зарядку более быстрой и более актуальной на рынке, но Xiaomi, по-видимому, работает над тем, чтобы сделать эту технологию еще лучше, особенно для складных смартфонов.
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Китайский технологический гигант подал заявку на патент еще 8 января 2020 года. Теперь этот патент был выдан с номером публикации CN113098152A, который был обнаружен на CNIPA. Хотя патент не раскрывает каких-либо особенностей технологии быстрой зарядки и не содержит изображений конкретного устройства. В нем описывается, как будет работать технология быстрой зарядки на складных телефонах.
Интересно, что складной телефон поддерживает беспроводную зарядку при соприкосновении с любой частью задней панели. Таким образом, независимо от того, сложено ли оно или нет, устройство по-прежнему будет поддерживать беспроводную зарядку, даже если только одна половина соприкасается с подставкой для беспроводной зарядки. Другими словами, устройство можно заряжать как от половинок, так и от всей разложенной задней панели, что делает его более удобным для пользователей.
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