Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние годы технология быстрой зарядки в смартфонах претерпела различные изменения благодаря технологическим прорывам. Эти улучшения также сделали беспроводную зарядку более быстрой и более актуальной на рынке, но Xiaomi, по-видимому, работает над тем, чтобы сделать эту технологию еще лучше, особенно для складных смартфонов.

реклама

Китайский технологический гигант подал заявку на патент еще 8 января 2020 года. Теперь этот патент был выдан с номером публикации CN113098152A, который был обнаружен на CNIPA. Хотя патент не раскрывает каких-либо особенностей технологии быстрой зарядки и не содержит изображений конкретного устройства. В нем описывается, как будет работать технология быстрой зарядки на складных телефонах.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Интересно, что складной телефон поддерживает беспроводную зарядку при соприкосновении с любой частью задней панели. Таким образом, независимо от того, сложено ли оно или нет, устройство по-прежнему будет поддерживать беспроводную зарядку, даже если только одна половина соприкасается с подставкой для беспроводной зарядки. Другими словами, устройство можно заряжать как от половинок, так и от всей разложенной задней панели, что делает его более удобным для пользователей.