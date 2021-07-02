WhatsApp наконец-то может позволить пользователям отправлять видео в различном качестве
WhatsApp - самое популярное кроссплатформенное приложение для обмена мгновенными сообщениями. Но все же по функциональности он отстает от Telegram. Как бы то ни было, социальное приложение, принадлежащее Facebook, пытается не отставать от конкурентов с точки зрения возможностей. Согласно новым открытиям, приложение может позволить пользователям обмениваться видео по своему усмотрению.
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Теперь Telegram позволяет пользователям обмениваться видео с разным уровнем качества. Согласно новым данным WABetaInfo, WhatsApp может ввести ту же самую функцию для своей пользовательской базы.
WhatsApp называет эту функцию «Качество загрузки видео», и она была замечена в бета-версии v2.21.14.6. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов: «Авто», «Лучшее качество» и «Экономия данных».
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Сейчас эта функция находится в разработке. Но по-прежнему доступна для пользователей, которые используют указанную версию приложения. В скором времени она станет доступна для всех пользователей.
Что касается новостей, WhatsApp также тестирует другие новые функции, такие как поддержка нескольких устройств, исчезающий режим и однократный просмотр.
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