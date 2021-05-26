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Redmi анонсировала AirDots 3 Pro с функцией ANC и 28-часовым временем автономной работы

Redmi показала беспроводные наушники AirDots 3 Pro с беспроводной зарядкой и активным шумоподавлением
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Сегодня Redmi анонсировали последнюю версию TWS наушников AirDots 3 Pro. Несмотря на то, что AirDots 3 Pro ассоциируют себя как бюджетные наушники, они предлагают активное шумоподавление, беспроводную зарядку и режим с низкой задержкой - все это функции, за которые обычно приходится платить больше.

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В AirDots 3 Pro входят 9-миллиметровые драйверы и 3 микрофона для оптимального приема голоса и шумоподавления. Redmi заявляет, что режим ANC может снизить внешние шумы на 35 дБ. Сопряжение с другими гаджетами осуществляется через Bluetooth 5.2, что позволяет одновременно подключаться к двум устройствам.

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В AirDots 3 Pro установлены аккумуляторы емкостью 35 mah. Время работы от одного заряда составляет 6 часов или 3 часа, если вы используете режим ANC. Зарядной кейс имеет аккумулятор емкостью 470 мАч, что в общей сложности обеспечивает 28 часов использования. Наушники заряжаются через USB-C либо при помощи беспроводного зарядного устройства

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Redmi AirDots 3 Pro имеют водоотталкивающее покрытие IPX4 и выпускаются в белом и черном цветах. Цена в Китае установлена на уровне 299 юаней (47 долларов), а первые продажи намечены на 11 июня.

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Теги

xiaomi новинки наушники redmi сяоми tws наушники airdots 3 pro
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